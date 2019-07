Le Kazakhstan veut bénéficier des lumières de l’Egypte en matière de TIC

(Agence Ecofin) - La réputation de l’Egypte en tant que carrefour des Technologies de l’information et de la communication ne cesse de croître au fil des années. Elle vaut aujourd’hui au pays d’être sollicité par diverses nations qui veulent bénéficier de ses connaissances et de ses atouts technologiques. C’est particulièrement le cas du Kazakhstan qui a exprimé sa volonté de tirer parti des lumières de l’Egypte en matière de transformation numérique, d'innovation technologique et d’entrepreneuriat.

Au cours d’une audience que lui a accordée le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, le 6 juillet 2019, l’ambassadeur du Kazakhstan en Egypte, Arman Issagaliyev, a en effet profité de l’occasion pour émettre la volonté de son pays de renforcer la coopération TIC avec l’Egypte. Il a finalement obtenu du ministre égyptien, un accord de principe pour « approfondir les domaines de coopération sur des questions pertinentes et ouvrir de nouveaux horizons » relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de chacun des pays.

Amr Talaat et Arman Issagaliyev ont également évoqué la possibilité de faire profiter au Kazakhstan, « des jeunes talents égyptiens, de l'abondance de compétences et du transfert de compétences dans les domaines de la sous-traitance, des systèmes d'information et des logiciels ». Des questions qui devraient être davantage abordées avec les responsables du secteur des TIC du Kazakhstan lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) qui se tiendra à Charm el-Cheikh en Egypte au mois d’octobre 2019.