La plateforme camerounaise Kiro’o Rebuntu affiche déjà 1 000 inscrits

(Agence Ecofin) - Kiro’o Rebuntu, la plateforme de mentoring lancée en juin 2017 par la start-up camerounaise Kiro’o Games, en vue de partager son expérience en matière de levée de fonds avec d’autres start-up africaines porteuses de projets TIC, enregistre déjà 1 000 inscrits, neuf mois après son lancement, apprend-on officiellement.

Parmi les inscrits mentorés grâce à Kiro’o Rebuntu, précise Kiro’o Games dans un communiqué publié le 6 février 2018, se trouve la start-up camerounaise «Je wash pressing», qui tente actuellement de lever une enveloppe de 15 millions de francs Cfa.

Au total, apprend-on, actuellement sur Kiro’o Rebuntu, «on décompte 1 011 abonnés qui sont à 90%, des hommes âgés de 25-35 ans. Ils résident pour la plupart dans les grandes villes du Cameroun comme Yaoundé et Douala, et ont en majorité des projets TIC. Le fait que le Minpostel (ministère des Postes et Télécoms, Ndlr) offre du mentoring dans le secteur des TIC, justifie sans doute ces statistiques», croit savoir Kiro’o Games.

En effet, en 2017, la ministre des Postes et Télécoms, Minette Libom Li Likeng, et Olivier Madiba (photo), fondateur de Kiro’o Games, le premier studio de jeu vidéo en Afrique centrale, ont signé une convention à travers laquelle le département ministériel en charge des télécoms au Cameroun prendra en charge l’inscription de 2 000 projets TIC sur la plateforme de mentoring Kiro’o Rebuntu. Aujourd’hui, rappelle Kiro’o Games, 1 300 places restent disponibles.

