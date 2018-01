Tunisie : Finactu gagne l’appel d’offres international pour accompagner la cession de la Banque Zitouna et de Zitouna Takaful

(FINACTU) - FINACTU est honoré d’avoir été retenu par la Tunisie, à travers AL KARAMA Holding, la holding qui gère une grande partie des sociétés et avoirs confisqués par l’Etat tunisien, pour procéder à la cession de la banque ZITOUNA et de la compagnie d’assurance ZITOUNA TAKAFUL.

A l’issue d’un appel d’offres international, AL KARAMA HOLDING vient de confier la cession de la BANQUE ZITOUNA et de la compagnie d’assurance ZITOUNA TAKAFUL à un consortium conduit par FINACTU.

AL KARAMA Holding, détenue à 100% par l’Etat tunisien, gère sous la supervision du Ministère des Finances, plus de 50 sociétés confisquées à l’issue de la Révolution de 2011, et organise leur cession dans les meilleures conditions possibles.

Les deux institutions financières sont relativement récentes dans le paysage financier tunisien : la BANQUE ZITOUNA a été créée en 2009 et ZITOUNA TAKAFUL en 2011.

FINACTU assume ce mandat dans le cadre d’un consortium dont il est chef de file et qui comprend :

www.bdo.com.tn/fr-fr/home e groupe mondial d’audit, BDO), 5groupe mondial d’audit,

Auxilium Consulting ( www.auxilium.com.tn , groupe tunisien de conseil offrant des services de consulting et d’expertise-comptable)

le cabinet d’avocat Adly BELLAGHA & Associés.

FINACTU et le consortium auront à proposer à AL KARAMA HOLDING une stratégie de cession, à conduire une due diligence complète des deux institutions, à élaborer une stratégie marketing et à concrétiser le processus de cession du contrôle (58% ou plus du capital de BANQUE ZITOUNA et 88% de ZITOUNA TAKAFUL). Pour Patrick OUNICHE, impliqué dans l’opération au sein de l’équipe FINACTU, « ces deux cessions constituent une opportunité rare d’accéder aux leaders de la finance islamique en Tunisie : moins de 6 ans après sa création, la BANQUE ZITOUNA compte plus de 112 agences et enregistre une croissance de plus de 30% par an. De son côté, la compagnie d’assurance ZITOUNA TAKAFUL domine le marché de l’assurance islamique avec une part de marché de plus de 50% sur ce segment. »

Pour Denis CHEMILLIER-GENDREAU et Géraldine MERMOUX, respectivement Président et Directrice Générale Associée de FINACTU, « La confiance que AL KARAMA HOLDING accorde à FINACTU confirme le leadership que nous avons su créer sur les problématiques financières du continent. Notre connaissance intime des secteurs de la banque et de l’assurance nous permet d’offrir au Gouvernement tunisien toutes les garanties de succès de l’opération

