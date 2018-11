Le cabinet français Kristena Consulting s’installe en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Le cabinet français Kristena Consulting a procédé au lancement de ses activités, le vendredi 16 novembre dernier, à Abidjan, dans le cadre de la promotion de la démarche du développement durable (DD) et de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE).

A travers son installation en Côte d’Ivoire, ce cabinet entend faire la promotion de la démarche RSE qui contribue à rehausser l’image et la performance des entreprises.

« Nous voulons déployer les activités que nous menons en France en Côte d’Ivoire pour essayer de travailler avec les entreprises ivoiriennes et les accompagner à une bonne compréhension, une bonne appropriation et une mise en œuvre opérationnelle de ces problématiques de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises », explique le fondateur et président du cabinet Kristena Consulting, Denis Gnanzou (photo).

Ajoutant, par ailleurs que, la démarche RSE va conduire les entreprises à entreprendre plusieurs innovations qui leur permettront de réduire leurs impacts environnementaux et sociaux.

Pour sa part, Marie Hebras, fondatrice et dirigeante du cabinet en France, a déclaré qu’une entreprise engagée dans le DD et la RSE bénéficie d’une avance de 13%, en matière de compétitivité, par rapport aux autres.

Flore Kacou