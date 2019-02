La 56e édition du Salon international de l’agriculture s’ouvre à Paris

(Agence Ecofin) - Le Salon international de l’agriculture (SIA) a ouvert pour la 56e fois ses portes hier à Paris au Parc des Expositions.

L’évènement qui fera de la capitale française, la plus grande ferme agricole du monde jusqu’au 3 mars prochain a été inaugurée par le président français Emmanuel Macron qui aura passé environ quatorze heures sur place, un nouveau record.

Ce rendez-vous entend mettre en lumière cette année, les acteurs du secteur et leur savoir-faire dans la production agroalimentaire à travers le thème « Des femmes, des hommes, des talents ».

Il devrait attirer entre 650 000 et 700 000 personnes et accueillir dans ses locaux près de 1000 exposants provenant de quelque 22 pays à travers le monde.

Les manifestations tourneront principalement autour des pôles « Élevage et ses Filières », « Produits des régions de France, d'Outre-Mer et du Monde », « Cultures et Filières végétales, Jardin et Potager » et « Services et métiers de l'Agriculture ».

Espoir Olodo, envoyé spécial