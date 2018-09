Le salon des médias le plus influent du monde va récompenser la société Econet Media

(Agence Ecofin) - Selon des informations publiées par Tele Satellite, la société de médias et technologies Econet Media, appartenant au milliardaire zimbabwéen Strive Masiyiwa, recevra le prix des juges lors du salon des médias, du divertissement et de la technologie, le plus influent au monde, IBC 2018. L’évènement a lieu du 13 au 18 septembre à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas.

Ce prix sera décerné à Econet en raison de son service de streaming Kwesé Play qui offre un riche mélange de contenu local et international, y compris un partenariat exclusif avec Netflix. Le produit offre un accès à tous les types de périphériques OTT, mais en particulier aux appareils mobiles dans une géographie où le haut débit fixe est très limité.

Le comité d’organisation a reconnu que « la manière dont les partenaires technologiques avaient collaboré sur ce projet était innovante et réussie » et que « le résultat dépassait la technologie, apportant un changement social en connectant les populations locales au contenu mondial ».

Econet est un acteur de premier plan de l’audiovisuel en Afrique, notamment avec son offre Kwesé TV qui joue un rôle prédominant en Afrique australe.

Olivier de Souza