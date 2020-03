Coronavirus : le pétrolier australien Far Ltd fournit une mise à jour de ses activités en Gambie et au Sénégal

(Agence Ecofin) - Comme l’ensemble des entreprises du secteur, Far Ltd a décidé de modifier son fonctionnement et ses plans de développement, en raison de la propagation du coronavirus et de son impact sur l’économie mondiale.

En Gambie où elle opère les blocs offshore A2 et A5, la société annonce que son plan visant à forer un puits d’exploration au cours du second semestre de cette année est temporairement suspendu. Les travaux sont, pour l’instant, à un stade précoce, donc cette suspension n’aura pas de gros impacts sur les plans de développement.

FAR et ses partenaires continueront d’évaluer la situation sur le terrain en vue de réactiver le projet de forage lorsqu’il sera sûr et judicieux de le faire. Toutefois, Far indique qu’il n’est pas obligé de forer le puits avant le troisième trimestre 2021.

Au Sénégal, Far travaille avec l’opérateur, Woodside et ses partenaires de coentreprise pour explorer et évaluer toutes les options permettant de préserver et d’accroître la valeur du projet de classe mondiale Sangomar. De plus amples détails seront annoncés à l’issue de l’examen, mais ils porteront surtout sur la manière de réduire les coûts, de retarder les dépenses ou les deux, ainsi que sur l’impact éventuel sur le calendrier de mise en production du périmètre.

Il faut dire que dans le cas d’espèce, les discussions avec les financiers sont matériellement compromises. Les perturbations causées par la pandémie et l’effondrement du prix du pétrole posent des défis au processus d’endettement de l’ensemble du marché.

Il faut dire que dans la mesure du possible, la société cherche à suspendre ses dépenses et à conserver les liquidités. Pour ce qui est de ses services administratifs, Far a demandé à ses employés de travailler depuis leur domicile.

Olivier de Souza