Nigéria : la société publique du pétrole demande à ses employés de travailler depuis leurs domiciles

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, la société publique du pétrole a demandé à tous ses employés affectés aux fonctions administratives de travailler de chez eux. La mesure qui s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la propagation de COVID-19, prend effet à partir de mercredi.

Dans un communiqué publié dans la presse locale, le patron de la société, Mallam Mele Kyari a demandé à toutes les unités opérationnelles stratégiques d’activer immédiatement leurs plans de poursuite des activités afin de garantir une perturbation minimale des opérations, tout en protégeant le personnel contre l’exposition au coronavirus.

Depuis l’apparition de la maladie à coronavirus, la direction de la NNPC a fourni des informations quotidiennes aux travailleurs sur la manière de se protéger et de protéger leur famille contre l’infection. Elle a notamment imposé le contrôle systématique de la température de tout le personnel et des visiteurs, un lavage fréquent des mains et l’utilisation de désinfectant pour les mains à l’entrée de ses bureaux.

