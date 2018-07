Chariot Oil & Gas concentrera ses efforts sur la Namibie, pour le reste de l’année

(Agence Ecofin) - Après l’échec de son programme de forage au Maroc et son opération de rétrocession de parts avec Shell, en Mauritanie, le Britannique Chariot a déclaré qu’il envisage de concentrer ses efforts sur ses opérations namibiennes, jusqu’à la fin de cette année.

« Chariot Oil & Gas concentrera son énergie pour le reste de l'année sur des opérations de forage sûres et rentables en Namibie et pour construire et mûrir son portefeuille », a déclaré Larry Bottomley (photo), son PDG, lors de l’assemblée générale annuelle qui se tient actuellement.

Chariot, qui est cotée sur l’AIM, a signé, en juin un contrat avec Ocean Rig pour louer la plateforme Ocean Rig Poseidon afin de forer le prospect S, du permis Central Blocks, au dernier trimestre de cette année. Ce prospect contient des ressources potentielles brutes moyennes de 459 millions de barils, avec une probabilité de succès géologique de 29%. Avec les cinq autres structures (S, T, U, V et W), on évalue les ressources prospectives moyennes brutes du bloc à plus de 2 milliards de barils.

En février dernier, la société avait fait part de son projet de lever 21 millions de dollars pour financer le développement de ses activités au Maroc et en Namibie. S’il n’est pas clair que ce sont ces fonds qui ont été levés pour financer le forage du puits RD-1 au Maroc, la société semble prête pour son offensive sur le prospect S en Namibie.

Olivier de Souza