Tanzanie : l’amodiation entre Aminex et Zubair sur le gaz de Ntorya ne sera plus conclue à la fin de ce mois de novembre

(Agence Ecofin) - Le contrat d’amodiation qui permettra à Zubair de faire son entrée sur le permis gazier de Ntorya ne sera pas exécuté le 30 novembre, comme convenu.

Dans un communiqué relayé sur son site internet, Aminex a indiqué que son potentiel partenaire Zubair et lui, ont convenu de reporter la date de la transaction au 31 mars 2019. Pendant ce temps, Aminex organisera le mois prochain une assemblée générale extraordinaire pour approuver l'amodiation.

En juillet dernier, les deux parties s’étaient entendues pour qu’Aminex cède à Zubair 50% sur les 75% qu’il contrôle sur le gaz naturel de Ntorya, dans le bassin de Ruvuma.

La découverte de gaz de Ntorya contient près de 1,87 Tcf Pmean GIIP, soit 44% de plus et 12 fois plus que les estimations de 2015, selon Aminex.

Si l’opération est achevée, Aminex conservera une participation de 25% et Zubair 50%, tandis que Solo Oil, inscrite à AIM, en détiendra les 25% restants.

Jay Bhattacherjee, PDG d'Aminex, a déclaré : « Nous faisons de bons progrès sur cette amodiation dans le bassin de Ruvuma. Une fois terminé, ce projet accélérera le développement et devrait permettre à Aminex d'accéder à une production importante et avec des flux de trésorerie disponibles sans avoir recours à d'autres sources de financement ».

Il a, par ailleurs, indiqué que la planification et la préparation des opérations de forage du puits d'évaluation Chikumbi-1, ainsi que les relevés sismiques 3D dans la zone, sont en cours.

