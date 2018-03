Tanzanie : Aminex envisage une amodiation de ses parts sur le projet gazier Ntorya

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, le producteur britannique de gaz, Aminex a fait part de la possibilité de céder une partie de ses parts sur le projet gazier Ntorya, situé à l'extrême-Sud de la Tanzanie. Des négociations ont démarré avec Eclipse Investments LLC, une filiale de l’Omanais Zubair Corp, un conglomérat qui détient des participations dans l’Energie, la logistique, la construction etc., dans le monde entier.

Il faut signaler que Zubair, via Eclipse est le principal actionnaire d’Aminex avec 29,9 de parts.

D’après Aminex, en l’état actuel des négociations, il n’y a aucune garantie qu’une transaction soit conclue. Cependant, le moindre accord sera soumis à l’approbation des autorités compétentes de la Tanzanie et des différentes parties prenantes. La société britannique contrôle 75% de parts sur Ntorya ainsi que le statut d’opérateur. Le reste des parts est contrôlé par la firme exploratoire Solo Oil.

La compagnie a déclaré, au début du mois dernier que son estimation du gaz naturel de Ntorya avait augmenté de 1,3 Tcf Pmean GIIP à 1,87 Tcf Pmean GIIP, soit 44% de plus et 12 fois plus que les estimations de 2015.

Olivier de Souza