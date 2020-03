Le pétrolier américain Chevron prépare son entrée en Algérie

(Agence Ecofin) - La société pétrolière américaine Chevron et la société publique algérienne des hydrocarbures (Sonatrach) ont signé un protocole d’accord qui ouvrira la voie à des discussions visant à favoriser l’entrée de la partie américaine dans l’industrie pétrolière algérienne. Les deux parties étudieront les opportunités concernant l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures.

Cet intérêt de Chevron s’explique surtout par l’adoption récente d’un nouveau code pétrolier, plus flexible pour les investissements étrangers.

« Ce protocole d’accord confirme la volonté des deux parties de développer leur partenariat dans l’industrie des hydrocarbures en Algérie, ce qui devrait permettre la maîtrise et le transfert de technologies et du savoir-faire dans les différents segments de l’industrie pétrolière et gazière », explique un communiqué de Sonatrach.

L’Algérie qui cherche un appui de grands acteurs internationaux du schiste pourrait ainsi trouver en Chevron un partenaire privilégié pour exploiter ses immenses réserves et donner une nouvelle dimension à sa production énergétique. Le pays qui est le principal exportateur africain de gaz, souhaite attirer de nouveaux investissements pour augmenter ses parts de marché.

D’autres acteurs américains comme Exxon Mobil sont actuellement en pourparlers avec Alger.

Olivier de Souza

