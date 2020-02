La société allemande De Raj Group forme une JV avec la société publique équato-guinéenne du pétrole

(Agence Ecofin) - La semaine dernière, la société allemande De Raj Group a paraphé la formation avec GEPetrol d’une coentreprise stratégique qui développera des projets qui couvriront l’ensemble de la chaine de valeurs pétrolières. La JV s’investira dans le développement et la production de champs pétrolifères, la construction et la modernisation de FPSO, la conception, l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction d’une raffinerie et d’un complexe pétrochimique.

Elle se lancera dans les prochaines années dans l’émission d’obligations garanties par le pétrole et le gaz, et développera divers autres projets pétrogaziers majeurs et critique pour stimuler la stratégie et la feuille de route d’industrialisation de la Guinée équatoriale.

Cet accord survient dans un contexte marqué par l’adoption de nouvelles politiques publiques visant à attirer plus d’investissements stratégiques dans le secteur.

Dans un communiqué publié sur son site internet, la société publique indique que cette coentreprise vise à accroître la participation de la main-d’œuvre locale dans les activités pétrolières et gazières dans leur ensemble. Antonio Oburu Ondo (photo), le patron de GEPetrol a déclaré : « nous sommes convaincus que cette joint-venture avec le groupe De Raj stimulera les aspirations de GEPetrol à instaurer une culture de l’excellence et de l’innovation, à propulser la compagnie pétrolière nationale vers de nouveaux sommets en matière de prestation de services exceptionnels et de premier ordre à l’industrie locale et au-delà ».



