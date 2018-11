Algérie : Sonatrach et Air Products signent deux accords de production et de livraison de gaz industriel

(Agence Ecofin) - Vendredi, l’exploitant de gaz industriel Air Products a annoncé avoir signé avec Sonatrach deux accords de production et de livraison d‘hélium. Les accords ont été négociés dans le cadre d’une coentreprise dénommée Hélios et contrôlée par les deux parties.

D’une valeur combinée de 100 millions de dollars, les deux accords permettront à la Sonatrach de récupérer l’hélium à partir de deux installations de gaz naturel liquéfié GL1Z et GL3Z à Arzew. Le combustible sera, par la suite, livré par l'usine d'hélium liquide d'Helios située dans la région, avant d’être vendu à la clientèle essentiellement européenne.

Si la future capacité de production n’a pas été mentionnée, il parait clair que le volume d’hélium liquide produit sur place devrait sensiblement augmenter.

« Nous sommes très heureux de réaliser nos investissements conjointement avec Sonatrach et de tirer parti du succès de notre partenariat dans le cadre d’Hélios. Ces derniers accords témoignent de notre engagement continu et de notre volonté d'investir sur le marché algérien du gaz industriel, en apportant plus de compétitivité, de sécurité d'approvisionnement et un meilleur service à nos clients.», a commenté Ahmed Hababou, vice-président, Europe du Sud et Maghreb, d'Air Products.

Pour Sonatrach, cette opération s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de Sonatrach pour la croissance, qui comprend un programme d'investissement de plusieurs milliards de dollars pour développer le secteur du gaz et les infrastructures énergétiques en Algérie.

L'usine d'Hélios représente une part importante du portefeuille mondial d'hélium d'Air Products. Avec Sonatrach, Air Products est, depuis plus de 25 ans, l’un des leaders européens du gaz industriel.

Olivier de Souza