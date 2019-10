La société américaine d’investissements Carlyle fait son entrée au capital du pétrolier Cepsa

(Agence Ecofin) - Mercredi, la société américaine Carlyle Group a conclu avec Mubadala Investment, l’investisseur souverain d’Abu Dhabi, un accord annoncé en avril dernier qui prévoit l’ouverture du capital de Companía Espanola de Petroleos (Cepsa). Selon l’accord finalisé, Carlyle prendra 37 % de parts dans Cepsa et Mubadala contrôlera le reste.

La valeur de la transaction n’a pas été divulguée.

Le Conseil d’administration sera à l’image de l’actionnariat avec Mubadala qui a droit à cinq membres, dont le Président. Pour Carlyle, ce sera trois membres. Au terme de l’accord, les deux partenaires ont nommé Philippe Boisseau au poste de PDG de Cepsa pour succéder à Pedro Miro qui ira bientôt à la retraite.

Le nouveau patron est un leader chevronné de l’industrie avec plus de 30 ans d’expérience, notamment au sein du groupe Total, où il a occupé des postes de direction en France, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Argentine.

« Nous sommes heureux d’avoir finalisé la transaction et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Carlyle et la direction de Cepsa pour faire grandir l’entreprise et créer encore plus de valeur à partir de son portefeuille et de ses opérations », s’est réjoui Musabbeh Al Kaabi, PDG de Mubadala Petroleum & Petrochemicals.

Pour sa part, Marcel van Poecke, responsable de Carlyle International Energy Partners et vice-président de Cepsa, a déclaré : « Cepsa est un acteur énergétique international intégré, attractif et bien positionné, dirigé par Pedro et sa solide équipe de direction. Nous sommes heureux que Philippe Boisseau ait accepté de devenir PDG, car il possède un éventail impressionnant de compétences et de leadership dans le secteur international de l’énergie ».

Cepsa contrôle d’importants actifs pétroliers et gaziers en Afrique, notamment en Afrique du Nord.

Olivier de Souza