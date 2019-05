Ghana : depuis le lancement de la production pétrolière, Tullow a attribué plus de 10 milliards $ de contrats à des firmes locales

(Agence Ecofin) - 10,6 milliards de dollars. C’est la valeur des contrats divers accordés par le producteur britannique Tullow Oil à des firmes ghanéennes depuis le début de la production de pétrole en 2010. C’est Kweku Awotwi, le directeur général de Tullow qui l’a fait savoir lors d’une rencontre avec les autres acteurs internationaux du secteur dans le pays.

Il a spécifié que ce montant couvre les contrats attribués à des entreprises locales et à des coentreprises dans lesquelles des entreprises locales sont partenaires. Toute chose qui participe au respect des règles du contenu local s’est félicité le responsable.

« Cela nous rappelle notre rôle privilégié et notre responsabilité de propulser le programme de croissance et de développement qui permettra au Ghana et à son peuple de récolter les fruits d'un secteur aussi important que le nôtre (…) Cela profite également à l'économie ghanéenne et la fait croître », a-t-il commenté, selon des propos rapportés par Ghana Web.

En outre, compte tenu des opportunités qu’offre le secteur en amont et des projets de développement de Tullow, les responsables de la firme britannique s’attendent à plus de partenariats tournés vers le marché local.

Il a ce propos appelé la diaspora ghanéenne à s’intéresser aux services pétroliers de façon à participer à la construction d’un hub important en Afrique et dans le monde.

Au Ghana, Tullow compte 64 % de nationaux et 36 % d'expatriés et 63 % des nationaux composent l'équipe dirigeante. De plus, l'entreprise compte 44 % de personnel technique ghanéen et 64 % de personnel expatrié.

Olivier de Souza