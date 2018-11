Mali : une centrale solaire hybride de 40 MW pour alimenter la mine d’or Syama à partir de fin 2020

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Resolute Mining a conclu avec Ignite Energy Projects, un accord de développement conjoint d'une centrale hybride solaire indépendante de 40 MW à sa mine d'or Syama, au Mali. La centrale, qui sera opérationnelle d'ici la fin de 2020, combinera les technologies du mazout lourd, de la batterie et du solaire, et remplacera la centrale actuelle de 28 MW alimentée au diesel actuellement utilisée sur la mine.

Selon les termes convenus, Ignite concevra, financera, construira, détiendra et exploitera la centrale électrique et fournira de l'électricité à Resolute sur une base garantie, sous réserve d'un tarif maximum sur une période de 12 à 20 ans. Une fois construit, le projet devrait devenir la plus grande centrale électrique hybride entièrement intégrée hors réseau au monde pour une exploitation minière autonome. Resolute s'attend à ce que la solution d'énergie solaire hybride réduise de 40 %, les coûts énergétiques de Syama, ainsi que les émissions de carbone de la mine.

«Ce projet s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à utiliser l'innovation et la technologie pour optimiser et améliorer nos opérations de Syama et obtenir des résultats exceptionnels pour nos actionnaires.», a commenté le PDG de la compagnie, John Welborn (photo).

Resolute Mining produit de l’or depuis plus de 25 ans. Elle est présente sur les projets Syama (Mali), Bibiani (Ghana), Ravenswood (Australie), ainsi que sur deux concessions d’exploration en Égypte.

Louis-Nino Kansoun

