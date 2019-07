Orca Gold et Avant Minerals fusionnent leurs actifs d’exploration en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Les compagnies minières Orca Gold et Avant Minerals ont décidé de regrouper leurs actifs d’exploration en Afrique de l’Ouest. Une nouvelle société, Montage Gold, sera créée pour gérer les portefeuilles fusionnés.

La société sera détenue à 60% par Orca et à 40% par Avant. La clôture de la transaction est prévue pour août prochain. Les actifs de Montage comprendront quatre permis et neuf demandes de permis en Côte d'Ivoire totalisant 4 243 km², neuf permis et deux demandes de permis au Burkina Faso totalisant 1 128 km² et un solde de trésorerie d'au moins 11 millions de dollars canadiens.

« Dans un avenir proche, l'entreprise concentrera ses efforts en Côte d'Ivoire. Les projets Bira et Bonsiega au Burkina Faso apporteront à l'entreprise un potentiel à plus long terme. Montage sera l'explorateur junior le mieux financé et le mieux soutenu en Afrique.», a déclaré Rick Clark, PDG d'Orca.

Lire aussi :

04/10/2018 - Côte d’Ivoire : Orca Gold fait une estimation de ressource vierge à Koné