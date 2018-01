Mozambique : Savannah dépose des demandes de bail minier pour les gisements de Mutamba

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Savannah Resources a annoncé ce mardi, qu’elle a soumis trois requêtes au ministère mozambicain de l’énergie et des ressources minérales afin d’obtenir des permis d’exploitation minière pour son projet de sables minéraux lourds de Mutamba.

Les permis devraient couvrir une superficie de 417,32 km², englobant les gisements Jangamo, Dongane, Ravene et Chilubane. Conformément aux réglementations en vigueur au Mozambique, ils devraient être valides sur 25 ans, renouvelables. Le ministère dispose de six mois pour donner sa réponse.

« La soumission des demandes de bail minier est une étape clé et un excellent début pour 2018. C'est la dernière phase dans le processus d'obtention des permis à long terme sur des gisements de sables minéraux lourds de classe mondiale.», a commenté David Archer (photo), CEO de Savannah.

Le projet Mutamba est né de la fusion entre Savannah Resources et Rio Tinto, de leurs gisements adjacents de sables minéraux lourds Mutamba, Dongane, Chilubane et Jangamo, au Mozambique. Les deux sociétés ont créé une joint-venture non constituée en société pour développer le projet, une joint-venture dans laquelle Savannah a le droit de détenir jusqu’à 51% d’intérêts.