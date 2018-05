Zimbabwe : Prospect Resources confie à DRA, les services d’ingénierie du projet Arcadia

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Prospect Resources a annoncé mercredi, qu’elle a nommé la firme DRA pour lui fournir des services d’ingénierie et de conception pour son projet phare de lithium Arcadia, au Zimbabwe.

La partie «ingénierie et conception» est évaluée à environ 5,3 millions de rands. Elle est l’une des premières étapes du développement de l’importante ressource de lithium que constitue le projet. Dans le cadre du démarrage des activités, la société a commandé des équipements et lancé les travaux de préparation du site.

«Nous pensons que DRA est le partenaire idéal pour Prospect sur le projet Arcadia. Leur large éventail de compétences, les 15 ans d’expérience dans l’or, le platine, les diamants et le lithium au Zimbabwe et leur équipe d’ingénieurs et de concepteurs hautement qualifiés fournissent une offre de services inestimable à Prospect Resources.», commente Harry Greaves, DG de la compagnie.

Le projet Arcadia héberge la plus grande ressource déclarée selon le code JORC pour un projet africain. Son usine de traitement de 1,2 million de tonnes/an devrait produire du concentré de lithium vendable à la fois de spodumène et de pétalite.

