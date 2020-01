Brookfield Renewable Partners compte renforcer ses 50 milliards $ d’actifs en acquérant la totalité de TerraForm

(Agence Ecofin) - L’énergéticien canadien Brookfield Renewable Partners a fait une offre de prise de contrôle total de la compagnie américaine TerraForm Power. Cette opération a pour objectif de hisser la société canadienne au rang des plus grandes compagnies de renouvelable au monde.

Brookfield Renewable détient déjà 62 % de TerraForm qui a un portefeuille de 4 GW de centrales solaires et éoliennes. Dans sa proposition, elle dit vouloir acquérir les 38 % de parts restantes dans une transaction basée sur les actions. Elle évalue en effet les actions de la compagnie à 17,31 $ l’unité, ce qui représente une prime de 11 % par rapport à sa valeur à la clôture de la bourse le vendredi dernier.

Cette proposition, si elle est acceptée, « renforcera la position de Brookfield Renewable en tant que l’une des plus grandes plateformes de technologie diversifiée de renouvelable cotée en bourse avec des actifs évalués à 50 milliards $. Les actionnaires de TerraForm, en retour, auront accès à un mandat de croissance plus vaste incluant des opportunités de développement multitechnologie à l’échelle mondiale, tout en disposant d’un accès accru au capital et aux liquidités, sous-tendu par un bilan de première qualité ».

Rappelons qu’actuellement, Brookfield est l’un des plus grands investisseurs en énergie renouvelable au monde avec un portefeuille de 19 GW de centrales en exploitation et de 13 GW d’infrastructures en développement.

TerraForm de son côté a accusé réception de cette offre spontanée qui sera soumise à ses actionnaires pour appréciation.

Gwladys Johnson Akinocho