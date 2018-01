Burkina Faso : Pegasus Metals veut ajouter à son portefeuille le projet Dablo

(Agence Ecofin) - La compagnie listée sur ASX, Pegasus Metals, a annoncé mercredi qu’elle a conclu un accord pour acheter Scorpion Minerals, une société détenant des droits d’acquisition de 70% de participation dans le projet d’exploration de palladium-platine-or-nickel-cuivre de Dablo, au Burkina Faso.

Selon les termes de l’accord, Pegasus acquerra tout le capital-actions de Scorpion à 0,36 million de dollars australiens en émettant 12 millions d’actions au prix unitaire de 3 cents.

En outre, elle octroiera aux directeurs et promoteurs de Scorpion des options non cotées en bourse d’un nombre total de 45 millions à des prix d’exercice variant entre 3, 5 et 10 cents. Aussi, la société prendra en charge une dette de 0,5 million de dollars de Scorpion.

Le projet Dablo comprend quatre propriétés d’exploration couvrant au total 981 km². Il est situé dans une région qui héberge de grands gisements miniers, en l’occurrence Essakane, Inata, et Perkoa.

Suite à un accord de coentreprise conclu avec Newgenco Exploration, Scorpion Minerals a le droit d’acquérir jusqu’à 70% de participation dans le projet en investissant un total de 8 millions $.

Louis-Nino Kansoun