Kenya : la KPLC et la KenGen reportent la publication de leurs résultats annuels, faute d’auditeur général

(Agence Ecofin) - La Kenya power and lighting (KPLC) et la Kenya Electricity Generating Co (KenGen), ont annoncé que la présentation de leurs résultats annuels accusera du retard. Cela est dû principalement au fait que la désignation de l’auditeur général qui sera en charge de sa réalisation n’est pas encore achevée.

Les deux compagnies doivent en effet obtenir l’approbation du nouvel auditeur général de l’État qui doit être nommé après le départ du précédent en août dernier. Cette nomination qui était prévue pour fin novembre n’est pas encore chose faite.

Au cours du mois écoulé, les deux compagnies ont reporté la tenue de leurs assemblées générales annuelles qui devaient se tenir à la fin de l’année 2019.

Rappelons que la KPLC et la KenGen sont respectivement le principal distributeur et producteur électriques du Kenya. La KPLC qui est cotée à la bourse kényane a récemment nommé un nouveau directeur afin d’améliorer sa rentabilité. Le poste était vacant depuis 2017 et en 2018, la compagnie a réalisé son plus faible bénéfice depuis 2008.

Gwladys Johnson Akinocho

