Côte d’Ivoire : la communication des autorités sur la TNT commence à porter ses fruits

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, les efforts des autorités pour faire connaitre la TNT commencent à porter leurs fruits. Selon le dernier baromètre de la TNT en Côte d’Ivoire, 25,5% des individus de 15 ans et plus habitant les villes d’Abidjan et Bouaké connaissent la TNT. Le chiffre est 3 fois plus élevé que celui recueilli lors de l’édition du baromètre de la TNT en Côte d’Ivoire, publiée il y a 6 mois par Médiamétrie et Omedia.

L’étude publiée par ces entreprises françaises précise également que parmi les personnes connaissant la TNT, près de 85% ont l’intention de se procurer les équipements qui leur permettront d’y accéder. Ceci devrait enlever un doute aux autorités ivoiriennes qui ont certainement craint le contraire lorsque les prix des décodeurs ont été évoqués. Le fait de payer pour la TNT, « censée être gratuite », avait créé de nombreux débats sur les réseaux sociaux.

Au final, selon les chiffres de Médiamétrie et Omedia, « plus d’un Ivoirien sur 5 (21,6%) souhaite s’équiper, contre moins de 6% (5,7%) il y a 6 mois ».

« Ces résultats, en termes de notoriété ou d’intention, indiquent clairement que la communication à destination de la population porte ses fruits ; connaître la TNT et ses bénéfices est la condition nécessaire pour que le public s’équipe à l’aube de son lancement », a confirmé Arnaud Annebicque, directeur du développement Afrique & Europe de Médiamétrie.

Servan Ahougnon