Match Cameroun-Rwanda : l’Union africaine de radiodiffusion dément les accusations de la CRTV

(Agence Ecofin) - Suite aux accusations de la CRTV, le média audiovisuel public camerounais, au sujet de la non-retransmission de la rencontre de football Rwanda au Cameroun, l’Union africaine de radiodiffusion (UAR), détentrice des droits TV, a publié à son tour un communiqué, sous forme de démenti.

« La CRTV n’a jamais acquis les droits de retransmissions des qualifications 2021, dont le match Rwanda vs Cameroun. L’offre envoyée à la CRTV le 10 octobre 2019 n’a toujours pas reçu la réponse du directeur général de la CRTV », écrit Keitirele Mathapi (photo), présidente du conseil exécutif de l’UAR.

Elle ajoute : « le gouvernement du Cameroun n’a jamais payé à la CAF [Confédération africaine de football, NDLR] ou à l’UAR la somme de 1,960 million d’euros comme le prétend le communiqué de monsieur [le] directeur général de la CRTV. Par contre, le gouvernement camerounais a payé pour l’acquisition des droits de retransmission de la CAN Egypte 2019 et autres compétitions CAF en dehors des qualifications, la somme de 1,5 million d’euros ».

Toujours selon la présidente exécutive de l’UAR, les malentendus persistants entre la CRTV et l’UAR d’une part, la CRTV et la CAF d’autre part, sont nés du refus de la CRTV d’honorer ses engagements depuis bientôt quatre ans, au titre de l’acquisition des droits des « Other Fifa Events 2016 » pour un montant de 160 000 dollars US.

La responsable persiste en indiquant que le média public camerounais n’a pas honoré ses engagements avec la CAF depuis deux ans pour un montant de 186 026 euros au titre des droits de retransmission des qualifications de la CAN 2019 et autres services.

« Monsieur le directeur général de la CRTV a été invité le 13 novembre à Libreville par le conseil exécutif de l’UAR, dont il est membre, pour traiter des questions relatives aux qualifications 2021 dont le match Rwanda vs Cameroun querellé aujourd’hui, mais aussi les engagements de la CRTV. Le directeur général a décliné l’invitation et interdit à ses collaborateurs de prendre part aux travaux de Libreville », enfonce Mme Mathapi. Au final, la présidente du conseil exécutif de l’UAR demande au DG de la CRTV, Charles Ndongo, de rendre publiques toutes les preuves qui contrediraient ses déclarations.

Cependant, le top management de la CRTV persiste et signe : tout a été payé. La partie camerounaise affirme avoir saisi ses conseils pour que justice lui soit rendue.

Sylvain Andzongo