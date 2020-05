Le Niger crée un chatbot sur WhatsApp pour lutter contre les infox sur le covid-19

(Agence Ecofin) - Dans le but de lutter contre les infox sur le coronavirus, le gouvernement nigérien a lancé un chatbot sur WhatsApp.

D'après Dr Idi Illiassou Maïnassara, ministre de la Santé publique, c'est un service « gratuit conçu pour répondre aux questions du public sur le coronavirus et pour fournir des informations rapides, fiables et officielles 24 heures sur 24 ».

Pour la mise en place de ce service, les autorités nigériennes ont travaillé en collaboration avec l'Unicef et Facebook. « Nous avons collaboré avec Facebook, non seulement pour combattre les rumeurs, mais aussi pour offrir au public des informations fiables, crédibles et des conseils pratiques pour lui permettre de se protéger du coronavirus », précise le membre du gouvernement.

Rappelons qu'un site internet avait déjà été lancé par le Niger pour informer les populations sur l'évolution du Covid-19 dans le pays.