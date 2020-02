AKON : "Nous devons redéfinir notre image, comme nous la percevons" (Vidéo)

(Agence Ecofin) - « […] donc nous devons raconter notre propre histoire, de manière à ce que cela serve nos propres intérêts […] ». Voilà en substance la pensée d’Akon, présentée lors de l’édition 2017 du YouthConnekt Africa Summit à Kigali au Rwanda. Devant un public captivé, le chanteur américain de RnB reconverti en entrepreneur a expliqué l’importance de l’image africaine vue à l’international.

Une image qui doit à tout prix être améliorée afin de rendre le continent plus attrayant et lui offrir plus d’opportunités de développement. C’est selon lui, la responsabilité des artistes, des réalisateurs, des journalistes, des écrivains, etc., qui ne peuvent plus laisser ce soin à des acteurs occidentaux.

« L’image que les Occidentaux montrent de l’Afrique date d’avant la civilisation [...] Nous devons redéfinir notre image, comme nous la percevons », déclare-t-il.