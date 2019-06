Tunisie: 500 millions $ d’Afreximbank pour la promotion du commerce et de l’investissement avec les pays africains

(Agence Ecofin) - La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a accordé à la Tunisie, un prêt de 500 millions de dollars destiné à financer un programme de promotion du commerce et de l’investissement avec les autres pays africains.

L’accord relatif à ce prêt a été signé le 22 juin par le président d’Afreximbank, Benedict Orama, et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouan Abbassi, en marge des Assemblées annuelles de l’institution panafricaine.

Le prêt sera mis à la disposition des banques tunisiennes pour accompagner les opérateurs économiques locaux dans leurs opérations dans les domaines du commerce et de l’investissement sur le continent.

Fondée en octobre 1993, Afreximbank est une institution multilatérale dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis le démarrage de ses activités en 1994, la banque basée au Caire, a décaissé plus de 67 milliards de dollars de facilités de crédit aux établissements financiers et aux entreprises originaires de ses pays membres.

