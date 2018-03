Egypte : les échanges commerciaux avec la Roumanie atteignent 617 millions $ de janvier à novembre 2017  

(Agence Ecofin) - Les échanges commerciaux entre l’Egypte et la Roumanie ont atteint 617 millions $ sur la période allant de janvier à novembre 2017. C’est ce qu’a déclaré le ministre égyptien du Commerce, Tarek Kabil (photo), à l’occasion d’une rencontre avec son homologue roumain, Stefan-Radu Oprea, en marge de la 10ème Conférence ministérielle de l’Union pour le commerce méditerranéen, ce mardi, à Bruxelles.

Tarek Kabil a également précisé que les exportations de l’Egypte vers la Roumanie ont atteint 124,3 millions $, au cours de cette période, contre 100,2 millions $ en 2016. Tirées essentiellement par certains produits tels que les engrais, les médicaments, les câbles, les fruits et légumes.

Par ailleurs, les discussions entre les deux ministres ont tourné autour du renforcement des relations économiques et commerciales entre l’Egypte et la Roumanie.

Pour Tarek Kabil, l’Egypte cherche à tirer profit de l’expérience de la Roumanie dans le domaine de l’agriculture et à faire de ce pays européen un partenaire stratégique pour l’approvisionnement en blé, car le pays importe plus d'un million de tonnes de blé par an.

Le ministre égyptien du Commerce a, par ailleurs, ajouté que l’Egypte était désireuse d’augmenter les investissements roumains sur son sol. Ceux-ci s’élèvent actuellement à 18,3 millions $ répartis sur environ 60 projets dans les secteurs de l’industrie, les services et les technologies de l'information.