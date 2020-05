Poivre de Penja : un appui de l’UE pour faciliter l’accès de l’épice camerounaise aux marchés internationaux

(Agence Ecofin) - La représentation de l’Union européenne (UE) à Yaoundé informe qu’elle appuie le projet conduit par le Coleacp (Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique), d’un montant de 720 000 euros (près de 471,6 millions FCFA). Ce projet vise à améliorer le développement durable du poivre de Penja au Cameroun et faciliter son accès aux marchés internationaux.

« Afin de relever les défis sanitaires et phytosanitaires dans un cadre durable et respectueux des savoir-faire traditionnels, l’Indication géographique poivre de Penja (IGPP) a obtenu, grâce à l’accompagnement technique de la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun, une subvention du Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) [...]. Le STDF et ses partenaires ont retenu le Coleacp pour la mise en œuvre du projet [jusqu’en 2022] », apprend-on de la fiche du projet.

Le poivre de Penja, considéré comme l’un des meilleurs poivres au monde, est la première indication géographique protégée (IGP) de l’Afrique subsaharienne (IG Poivre Penja). Il est cultivé dans la zone de Njombé-Penja (Littoral du pays) et est une source majeure d’emplois ruraux.

A la faveur de la finalisation de son processus de labélisation en 2018, le prix du kilogramme du poivre de Penja est passé de 2 500 à 14 000 FCFA. Cette aubaine pour les producteurs de Penja et ses environs semble progressivement se muer en cauchemar à cause de bio-agresseurs qui ont pris possession des terres de la localité de Penja.

