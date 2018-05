Afrique du Sud : la balance commerciale agricole reste positive sur les deux premiers mois de 2018

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la balance commerciale agricole a affiché un excédent de 3,73 milliards de rands (295 millions $) au terme des deux premiers mois de cette année a annoncé hier, la Chambre des entreprises agricoles (Agbiz).

Dans le détail, les exportations agricoles ont atteint 20,89 milliards de rands (1,6 milliard $) sur la période avec comme principaux produits, les raisins de table, les fruits à noyaux, le vin et les poissons (tilapia et seiche). Les destinations phares ont été les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Botswana, la Namibie et le Mozambique.

De leur côté, les importations ont baissé de 5% par rapport à 2017 et ont concerné prioritairement le blé, le riz, la viande de poulet et le bétail sur pied. Le top 5 des pays d’origine des achats de la Nation arc-en-ciel est formé par la Chine, l’Allemagne, le Brésil, la Thaïlande et la Namibie.

Pour rappel, l’Afrique du Sud, a tiré en 2017, 10 milliards $ de l’exportation de produits agricoles.

Espoir Olodo