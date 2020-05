L'Association des universités africaines fournira du contenu éducatif gratuit via l’application de l’opérateur StarTimes

(Agence Ecofin) - L'Association des universités africaines (AUA) dont le but est d’améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur en Afrique et l’opérateur de télévision numérique en Afrique StarTimes, ont signé un protocole d’accord qui vise à offrir gratuitement du contenu éducatif aux étudiants africains.

Le contenu réalisé à partir des résultats de recherches des établissements d'enseignement supérieur du continent sera présenté sous forme de vidéos disponibles via l'application de streaming StarTimes ON. Dans cette optique, l’opérateur de télévision qui a déjà créé un onglet dédié sur son application proposant des vidéos pour les étudiants de tous âges, envisage de lancer prochainement, une chaîne éducative également gratuite pour ses abonnés.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des mesures contre le coronavirus. Pour l’AUA qui compte actuellement 400 établissements d'enseignement supérieur dans toute l'Afrique, les initiatives du genre seront multipliées pour développer l’enseignement numérique et permettre aux étudiants du continent à se former pendant et après la pandémie.

Vanessa Ngono Atangana