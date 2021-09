Cap-Vert : le groupe CVTelecom veut fusionner l’ensemble de ses activités pour apporter plus de valeur sur le marché

(Agence Ecofin) - Au mois d’avril, le gouvernement de la République du Cap-Vert a modifié la concession de services publics accordée à CVTelecom. Dans sa nouvelle version, elle donne à la société télécoms davantage de flexibilité sur le marché national.

L’opérateur historique des télécommunications du Cap-Vert, le groupe CVTelecom, veut fusionner l’ensemble de ses activités. Il souhaite ainsi commercialiser de manière intégrée la voix, la data et la télévision à la demande pour apporter plus de valeur aux consommateurs et à ses actionnaires. Ce projet de convergence, João Domingos de Barros Correia, l’administrateur et président du conseil d’administration du groupe CVTelecom, l’a dévoilé dans le rapport financier 2020 de l’entreprise.

Selon João Domingos de Barros Correia, le projet de convergence des services de CVTelecom cadre avec la stratégie d'orientation de l'activité vers de nouveaux segments – à savoir le Cloud Computing, l'Internet haut débit, l'accès dédié à Internet et l'Internet des objets. Ce qui apparaît comme essentiel pour surmonter le déclin de l'activité télécoms traditionnelle, qui est fondamentalement causé par l'émergence des OTT qui a compromis trois principales sources de revenus : la voix, l'itinérance et le trafic international.

Le 14 avril dernier, le gouvernement cap-verdien a signé le décret-loi n°30/2021 portant approbation des modifications du contrat de concession du service public de communications électroniques de CVTelecom SA. Il donne à la société la liberté de se réorganiser selon les besoins. Dans le chapitre 7 du décret-loi, le gouvernement donne ainsi à CVTelecom la capacité de proposer des services complémentaires à la population, directement ou à travers la constitution de filiales dédiées. L’opérateur lorgne déjà le quadruple Play.

Pour le leader du marché télécoms – qui détient 100% de l’opérateur de téléphonie mobile CVMóvel, 100% du fournisseur de télévision payante et Internet CVMultimédia, et des actions dans plusieurs autres entreprises – la convergence des services est la garantie d’une croissance opérationnelle source de revenus financiers plus importants. Au terme de l’année 2020, la société a déclaré un revenu net 207,3 millions d’escudos (2,2 millions USD), en croissance de 10,5% par rapport à 2019.

