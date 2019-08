Mozambique: le gouvernement va mettre en place un programme de développement urbain et local à 110 millions $

(Agence Ecofin) - Au Mozambique le gouvernement envisage de mettre un programme de développement urbain et local à plus de 110 millions $. C’est ce que rapporte l’agence de presse Macauhub, citant un communiqué du ministère de l’Administration et de la fonction publique.

Le nouveau programme, financé par la Banque mondiale, vise essentiellement à renforcer la performance des institutions publiques, tout en fournissant de meilleures infrastructures et des services de base aux entités locales.

Il sera divisé en trois sous-projets distincts dont le premier, concernant les infrastructures urbaines et les services municipaux, devrait coûter environ 85 millions $.

Le second sous-projet, concernant la décentralisation et les réformes institutionnelles, devrait coûter environ 20 millions $, tandis que le dernier concernant la gestion, est estimé à environ 5 millions $.

Notons que quatre provinces (Gaza, Niassa, Zambézia et Sofala) et 21 municipalités devraient être touchées par ce nouveau programme, prévu pour s’étaler sur la période 2020-2024.

Moutiou Adjibi Nourou