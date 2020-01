RDC : la mine de cuivre-cobalt Deziwa entre en production commerciale

(Agence Ecofin) - En RDC, la compagnie minière nationale Gécamines a inauguré ce mercredi la mine de cuivre-cobalt de Deziwa, ainsi que son usine de traitement, située à 35 km à l’est de Kolwezi. Le projet est un partenariat entre la société congolaise et le groupe chinois China Nonferrous Metal Mining Company (CNMC).

Somidez, la société qui contrôle la mine est en effet une coentreprise détenue à 51 % par la CNMC et à 49 % par l’État congolais à travers la Gécamines. La mine, dont la construction démarrée en mai 2018 a nécessité un investissement 880 millions $, devrait produire annuellement 80 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de cobalt. CNMC l’exploitera pendant neuf ans, avec une possible extension de deux ans, avant d’en transférer la gestion à la Gécamines.

« Contrairement à nos autres partenariats industriels, la durée de vie de notre collaboration est déjà fixée et à la fin de celle-ci, nous serons les seuls maîtres à bord », a commenté Albert Yuma, président de la Gécamines, précisant que sur la base des réserves connues, sa société pourrait exploiter la mine pour sept à neuf années supplémentaires.

Alors que la Gécamines subit de plein fouet la chute du prix du cobalt et la fermeture de Mutanda par son partenaire Glencore, le lancement de cette nouvelle mine apparait comme une bouffée d’oxygène au milieu de ses difficultés.

