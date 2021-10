Nigeria : l’édition 2021 des Africa Movie Academy Awards aura lieu le 28 octobre

(Agence Ecofin) - Ces dernières années, le secteur du cinéma africain connaît une croissance remarquable aussi bien en termes de quantité que de qualité. Les acteurs de l’industrie multiplient les efforts pour la promouvoir davantage aussi bien au plan local qu’international.

L'Africa Film Academy (AFA) a annoncé le mercredi 29 septembre que la 17e édition des Africa Movie Academy Awards (AMAA) se tiendra le 28 novembre 2021 à Lagos, au Nigeria. Quant à l’annonce des nominations, elle aura lieu le 21 octobre. Les organisateurs ont annoncé que Steve Ayorinde (ancien commissaire au tourisme, aux arts et à la culture de Lagos) serait le président du jury pour la deuxième année consécutive. Ce dernier est, selon Peace Anyiam-Osigwe (photo), la fondatrice de l'AFA, la « personne la mieux placée pour diriger notre jury en cette période d'évolution rapide de l'industrie cinématographique », notamment en raison de sa riche expérience du circuit des films et des festivals internationaux.

Les organisateurs ont également noté que 2021 a été une année spéciale pour l'industrie cinématographique en Afrique, notamment avec les vagues continues de la pandémie de Covid-19 et leurs effets sur l'industrie créative. Ils se félicitent que malgré la crise sanitaire, plus de 500 films ont pu être soumis pour les AMA Awards 2021. « Cela montre la ténacité des créatifs africains, et nous sommes honorés d'avoir une plateforme qui célèbre leur travail acharné, leur créativité et leur excellence », ont-ils déclaré.

De plus, en raison des risques liés à la Covid-19, de nombreuses personnes ne seront pas en mesure d'être présentes physiquement, car les cérémonies de cette année seront un hybride de la participation physique et virtuelle. « L'annonce des nominations pour les AMAA 2021 et les cérémonies de remise des prix peuvent être visionnées sur les chaînes Startimes et Rok TV à travers l'Afrique et le monde. Nous conseillons à tous les candidats qui prévoient d'assister à la cérémonie de remise des prix de s'assurer qu'ils sont parfaitement vaccinés afin de faciliter leur voyage au Nigeria », a déclaré Oyin Talabi, chef de projet, AMAA.

Créés en 2005, les AMA Awards se veulent non seulement une vitrine d’exposition du cinéma africain, mais également un cadre permettant aux jeunes réalisateurs, tout comme les plus chevronnés, de s'exporter aussi bien en Afrique que dans le reste du monde.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)

