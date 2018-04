Sénégal : Wärtsilä choisi comme maître d’œuvre de la centrale à cycle combiné de Malicounda (130 MW)

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, la compagnie Wärtsilä a été désignée comme maître d’œuvre du projet de construction de la centrale thermique à cycle combiné de Malicounda. En tant que tel, il assurera la conception et la construction de l’infrastructure électrique.

Ce contrat a été obtenu du producteur indépendant d’énergie Melec Power Gen (MPG), une filiale du Libanais Matelec Group, qui a obtenu auprès du gouvernement sénégalais l’implémentation du projet.

« Il s’agit d’un projet énergétique majeur très important pour le Sénégal. Nous avons besoin sur ce projet d’un partenaire qualifié et fiable pour concevoir et fournir un système énergétique durable et flexible non seulement pour maintenant, mais aussi en prévision des évolutions futures de l’infrastructure. Avec son expérience panafricaine globale, Wärtsilä remplit entièrement les exigences de ce projet.», a affirmé Sami Soughayar, le directeur exécutif de Matelec Group.

La centrale qui sera implantée à 85 km de la capitale Dakar, est prévue pour être opérationnelle d’ici à 2020. Elle aura une capacité de 130 MW et sa mise en place entre dans le cadre de la volonté du gouvernement d’accroitre la puissance électrique du pays afin de faire baisser le tarif électrique national.

Le Sénégal a actuellement une puissance installée de 1 000 MW. Son taux d’électrification est de 56,5%

Gwladys Johnson Akinocho