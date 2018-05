Afrique du Sud : l’agence Avatar Cape Town remporte le budget de la première campagne locale de H&M

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’agence Avatar Cape Town a remporté le budget de la campagne intégrée 2018 de H&M. Ce sera la première campagne produite localement par l’entreprise suédoise depuis son arrivée sur le territoire de la Nation arc-en-ciel.

« L'Afrique du Sud est l'un des marchés les plus complexes et les plus dynamiques du monde, ce qui exige une collaboration plus étroite entre les agences locales et les marques mondiales pour s'assurer qu'elles fournissent des solutions de communication pertinentes. Je crois que ce sont les compréhensions du marché et du consommateur sud-africain, affichées par Avatar, combinée à sa connaissance de H&M, qui lui ont permis de remporter le budget.», explique Mthunzi Plaatjie (photo) d'Avatar's Cape Town.

« Pour nous, la diversité et l'inclusion sont extrêmement importantes et nous devons joindre le geste à la parole lorsqu'il s'agit de notre engagement envers le marché sud-africain. Cela est démontré par notre foi en l'excellente réputation d'Avatar et la créativité démontrée par l’agence au cours du processus de lancement.», a déclaré Elbré Kitshoff, directeur du marketing de H&M.

Après le scandale publicitaire de H&M et ses conséquences sur le marché sud-africain, les discours sont clairement à l’apaisement chez les dirigeants de la marque.

Servan Ahougnon