Afrique : des artistes et autres influenceurs lancent une campagne pour lutter contre le Covid-19

(Agence Ecofin) - En Afrique, l’alliance « Info For Africa » a lancé le 30 avril une campagne pour aider le continent à lutter contre la pandémie. Elle sera accompagnée par plusieurs artistes et influenceurs ainsi que par l’entreprise londonienne de conseil Aequitas Global. L’alliance souhaite utiliser la renommée des influenceurs associés pour diffuser les bons messages de prévention, notamment ceux de l’OMS.

« La campagne #INFORAFRICA compte déjà le soutien de nombreux influenceurs et célébrités du continent, parmi lesquels la légende mondiale Awilo Longomba ; le comédien britannique d’origine congolaise Eddie Kadi ; la superstar ivoirienne Afro B ; la journaliste, activiste et auteure Isha Sesay ; le chanteur Mohombi ; la superstar nigériane de Nollywood Destiny Etiko ; l'acteur et politicien ghanéen John Dumelo ; les footballeurs Tresor Lualua et Yannick Bolasie », peut-on lire dans le communiqué de lancement.

Dans le cadre de l’initiative, l’alliance lancera, le 25 mai prochain (journée mondiale de l'Afrique), un festival qui aura pour but de pousser le grand public à suivre les informations de santé publique partagées par l’OMS et les influenceurs du mouvement.

Servan Ahougnon