Ouganda : les exportations de café progressent légèrement au terme du mois de janvier

(Agence Ecofin) - En Ouganda, les expéditions de café ont connu une hausse modeste, en janvier dernier. Comparativement au mois de décembre, le volume des exportations a crû de 4% à 401 930 sacs de café, pendant que les recettes engrangées ont progressé de 2,2%, en se chiffrant à 43,6 millions $.

D’après Emmanuel Iyamulemye, directeur exécutif de l’Autorité ougandaise de développement du café (UCDA), ce résultat positif s’explique par l’arrivée à maturité de nouvelles plantations.

« Nous avons mis en terre, il y a plus de trois ans, plus de 500 millions de jeunes plants qui commencent à donner leur fruit et ceci contribue au volume que nous enregistrons actuellement », confie M. Iyamulemye au quotidien The monitor.

Les principales destinations du café ougandais ont été l’Europe (62,13%) et l’Afrique (26%). Sur ce dernier continent, les principaux pays importateurs sont le Soudan et l’Algérie.

L’Ouganda est le second exportateur africain de fèves de café. Le pays compte produire, d’ici 2025, 20 millions de sacs de la matière première.

Espoir Olodo