Côte d’Ivoire : la SYNAP-CI maintient son mot d’ordre de grève pour protester contre le blocage des camions de café

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le Syndicat national agricole pour le progrès (SYNAP-CI) maintient son mouvement de grève lancé, il y a une semaine afin de dénoncer le blocage de fèves de café dans les ports ivoiriens, rapporte RFI.

« Les gestionnaires qui sont à la charge de régulariser, de commercialiser et de stabiliser doivent nous dire ce qui ne va pas ! Nous allons continuer de mettre la pression et de dénoncer jusqu'à ce que le dernier camion soit déchargé.», a affirmé Moussa Koné, président du groupement qui rassemble 57 000 producteurs de café.

« On est là, ça ne décharge pas. Tout le temps on nous dit "demain ça va aller". Bientôt un mois et demi qu'on est là, nous dormons dans la poussière. Tout va mal ! », déplore un chauffeur, interrogé par RFI.

Si du côté du Conseil du Café-Cacao (CCC), on indique que le ralentissement de l’appareil de commercialisation est lié à la baisse de fréquence des navires, le SYNAP-CI dit redouter la répétition du scénario de l’année dernière.

Cet épisode avait vu plus de 700 camions de fèves de cacao bloqués à San Pedro et Abidjan, pendant la crise de surproduction.

Espoir Olodo