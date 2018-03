Côte d'Ivoire : le kg de cacao reviendra à 700 francs CFA durant la saison intermédiaire 2017/2018

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le gouvernement a décidé de maintenir le prix au producteur de cacao à 700 francs CFA durant la campagne intermédiaire de cacao 2017/2018 qui débutera le 1er avril prochain. L’annonce de ce tarif a été faite au terme d’un Conseil des ministres qui s’est tenu le mercredi dernier.

D’après les récentes prévisions du Conseil du Café-Cacao (CCC), la saison intermédiaire devrait se solder en septembre, sur une production en recul de 23% à 400 000 tonnes du fait de l’insuffisance des pluies qui a entravé le bon développement des cacaoyers.

Globalement, soulignons que la perspective d'une baisse de la récolte ivoirienne et celle du Ghana en 2017/2018, donne des couleurs à un marché mondial toujours marqué par un léger surplus.

A New York, le prix de la tonne de cacao s’est ainsi établi le lundi dernier à 2 643 $, soit son niveau le plus élevé depuis un an et demi. Du côté de Londres, la même quantité s’échangeait le mardi, à 1 836 livres, le tarif le plus élevé enregistré en un mois.

Espoir Olodo