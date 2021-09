Ghana : le Cocobod contracte un prêt syndiqué de 1,5 milliard $ pour ses achats de cacao en 2021/2022

(Agence Ecofin) - Au Ghana, la filière cacao est la principale culture de rente. Dans le pays, second fournisseur mondial, le système de commercialisation du produit est géré par le Cocobod qui est la seule entité habilitée à l’exporter.

Au Ghana, le Cocobod a signé le 22 septembre dernier un accord de prêt syndiqué de 1,5 milliard $ auprès d’un consortium formé de 24 banques internationales et 4 établissements bancaires locaux. Ce crédit est en hausse de 200 millions $ par rapport au montant contracté l’année dernière et marque le niveau d’emprunt le plus important dans la filière depuis la campagne 2016/2017.

COCOBOD today signed a $1.5billion Pre-export Syndicated Finance Facility to finance the 2021/2022 cocoa season purchases. pic.twitter.com/8Vcwwsnd6R — Ghana Cocoa Board (@ghcocobod) September 22, 2021

Les fonds mobilisés permettront essentiellement au Cocobod de financer l’acquisition de 950 000 tonnes de cacao en 2021/2022 auprès des compagnies d’achat agréées (Licensed Buying Companies-LBC). S’agissant des conditions d’octroi de cette enveloppe, le prêt est assorti d’un taux d’intérêt de 1,10 % au-dessus du Libor, soit une baisse par rapport au rendement de 1,75 % de l’année dernière. Par ailleurs, l’emprunt sera remboursé en 7 versements égaux entre février et août 2022.

More Scenes from today’s Singing Ceremony for the 2021/2022 Pre-export Syndicated Finance Facility held at the @StanChartGH Headquarters, Accra. pic.twitter.com/0iiXiOSVuD — Ghana Cocoa Board (@ghcocobod) September 22, 2021

« Le soutien que nous avons reçu de nos partenaires financiers a été énorme et constant. La direction du Cocobod apprécie sincèrement cet engagement sans faille », a affirmé Joseph Aidoo (photo), numéro un du régulateur. Alors que le pays se prépare pour la saison 2021/2022 qui débutera en octobre prochain, le responsable dresse déjà un bilan positif de la campagne précédente.

« En dépit des temps difficiles que traverse l’industrie en raison de la pandémie de coronavirus, le Ghana a été capable d’accroître de manière significative sa productivité à l’hectare, ce qui a permis d’atteindre une récolte record en 2020/2021. Les achats de cacao à la fin de la campagne 2020/21 ont atteint 1,045 million de tonnes, dépassant notre record établi il y a 10 ans avec 1,02 million de tonnes », estime M Aidoo.

Pour rappel, le cacao occupe plus de 800 000 producteurs au Ghana.

Espoir Olodo

