Le Cameroun améliore son label qualité, en exportant près de 9000 tonnes de cacao de grade I pour la campagne 2017-2018, en hausse de 713%

(Agence Ecofin) - Grand habitué des exportations de cacao du grade II (plus de 90% des fèves exportées au cours des trois dernières campagnes), le Cameroun a réalisé des progrès sensibles au cours de la campagne 2017-2018, qui s’est officiellement achevée à la mi-juillet 2018.

«Les quantités de fèves exportées en grade I sont passées, entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018, de 1 099 à 8 933 tonnes, soit une augmentation de 713% d’une campagne à l’autre.», s’est réjoui le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. C’était le 8 août 2018 à Yaoundé, la capitale du pays, à l’ouverture de la 6ème édition du Festival international du cacao camerounais (Festicacao).

A en croire ce membre du gouvernement camerounais, cette tendance haussière des volumes de fèves de cacao exportées en grade I «est appelée à aller crescendo, avec la généralisation et l’extension du programme d’implantation dans les bassins de production du pays, des centres d’excellence de traitement post-récolte du cacao», piloté par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC), avec le concours de partenaires tels que la Fédération des chocolatiers et confiseurs de France.

