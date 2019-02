Côte d'Ivoire : la récolte principale pourrait atteindre 1,7 million de tonnes de cacao en 2018/2019

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la campagne principale de la saison cacaoyère 2018/2019 pourrait s’achever en mars prochain sur un volume de 1,7 million de tonnes, soit 200 000 tonnes de plus qu’un an plus tôt. C’est ce que rapporte Reuters qui mentionne des estimations des exportateurs et des compteurs de fèves.

Ces prévisions de hausse de la récolte principale d’une année sur l'autre sont aussi valables pour la petite traite qui va d’avril à septembre.

Celle-ci devrait ainsi s’acheminer vers 550 000 tonnes de cacao, soit 50 000 tonnes de plus que 2017/2018.

« Ce qui est remarquable est que nous découvrons de nouvelles plantations partout en Côte d’Ivoire. Toutes les régions ont de nouveaux champs cette année et cela ne semble pas s’arrêter », explique un exportateur basé à Abidjan.

La production globale du pays devrait se chiffrer à 2,2 millions de tonnes de cacao en 2018/2019.

La nation éburnéenne fournit 40 % de l’or brun de la planète.

Espoir Olodo