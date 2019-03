Ghana : le Cocobod obtient un prêt bancaire de 300 millions $ sur trois ans

(Agence Ecofin) - Le Conseil ghanéen du cacao (Cocobod) a signé hier, accord lui octroyant sur trois ans, un prêt de 300 millions $, rapporte Reuters.

Cette enveloppe négociée depuis septembre dernier a été obtenue auprès du groupe d’institutions bancaires formé par la Société Générale, le groupe néerlandais Rabobank, Crédit Agricole, Natixis, MUFG Bank et Investment Bank.

Elle servira prioritairement à refinancer des obligations d’une valeur de 1,4 milliard de cédis (256 millions $) émises en 2017/2018.

La somme mobilisée permettra également d’appuyer les objectifs du Cocobod relatifs à un mode de production de cacao plus respectueux de l’environnement, à l’autonomisation des femmes et à une plus grande sensibilité au travail infantile dans les plantations.

« Ce prêt contribuera grandement à aider dans le déploiement des programmes de durabilité dans toutes les régions cacaoyères afin d’améliorer la durabilité sociale et environnementale de la culture de même que les moyens d’existence des producteurs », souligne Joseph Aidoo (photo), directeur exécutif du Cocobod.

D’après les dernières prévisions de l’ICCO, le Ghana devrait produire environ 900 000 tonnes de cacao en 2018/2019.

Espoir Olodo