Côte d’Ivoire : le prix du kilogramme de cacao attendu à la baisse pour la campagne principale 2021/2022

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le prix de cession du cacao est l’un des principaux moteurs de l’évolution de la production. Si en 2020/2021, les exploitants ont eu le sourire, la situation devrait être moins reluisante durant la nouvelle campagne qui s’annonce le mois prochain.

En Côte d’Ivoire, le tarif bord champ de vente du cacao pourrait chuter durant la campagne principale 2021/2022 devant débuter en octobre prochain. Selon des sources proches du Conseil du Café-Cacao (CCC), le kilogramme de fèves est en effet attendu entre 825 et 850 Fcfa contre 1 000 Fcfa un an plus tôt à la même période.

Ce niveau marquerait un retour dans la fourchette de prix appliquée sur les trois dernières saisons (2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020). « Le prix de vente moyen du cacao n’a pas été extraordinaire en raison de la baisse du différentiel de revenu de subsistance (DRD). Même si le DRD est de 220 Fcfa/kg, nous pouvons garantir un prix dans l’intervalle de 825 à 850 Fcfa. On aura un prix plus bas que le Ghana, mais la chose la plus importante pour nous est de fixer un tarif qui sera respecté par tous », indiquent certains responsables du CCC qui ont requis l’anonymat.

Dans le pays, des observateurs estiment notamment que le tarif de 1 000 Fcfa/kg fixé en 2020/2021 n’avait pas été suivi dans les régions en raison de la baisse de la demande dans le sillage de la pandémie de coronavirus.

Au 31 août dernier, le CCC a vendu par anticipation 1,46 million de tonnes de cacao pour le compte de la campagne principale 2021/2022. La Côte d’Ivoire devrait récolter 2 millions de tonnes de cacao durant ladite saison.

Espoir Olodo

Lire aussi :

01/09/2021 - Cacao : l’excédent mondial devrait grimper désormais à 230 000 tonnes en 2020/2021 (Icco)