La BRVM lance officiellement la diffusion de ses informations boursières sur la plateforme Refinitiv de Thomson Reuters

(BRVM ) - La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a procédé, le mardi 23 avril 2019, au lancement officiel de la diffusion en temps réel (Go Live) des informations boursières sur toutes ses lignes cotées (actions et obligations), ainsi que ses indices sur la plateforme Refinitiv de Thomson Reuters, un fournisseur mondial de données et d'infrastructures sur les marchés financiers.

La cérémonie qui s’est déroulée au siège de la BRVM à Abidjan, tenue en présence des représentants des autorités du marché financier, des intervenants commerciaux, des investisseurs et de la presse.

Cette initiative entre dans le cadre du renforcement de la diffusion des informations boursières de la BRVM, en vue de donner un accès plus aisé aux investisseurs internationaux et régionaux. Mais également de renforcer la présence mondiale de la BRVM et son positionnement parmi les acteurs majeurs des marchés de capitaux internationaux.

Intervenant à cette occasion, le Directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, a fait remarquer que la plateforme Refinitiv constitue « un outil très puissant et utile pour nous tous. Il nous donnera une large vue sur les autres marchés ». Ajoutant que « c’est une opportunité pour nous d’accroitre notre crédibilité afin d’attirer beaucoup plus d’investisseurs ».

Historiquement Refinitiv fournissait les données de la BRVM à ses clients en fin de journée. Grâce à la connexion de ses infrastructures au Fix Gateway de la BRVM, ses clients peuvent désormais recevoir en temps réels, le flux de données des séances de bourse via son Terminal de diffusion de Eikon ou via une Interface de Programmation Applicative (API).

Ainsi, depuis le lundi 4 mars 2019 Refinitiv diffuse, à travers son réseau et sur différents supports, les séances de bourse de la BRVM.