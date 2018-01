Afrique du sud : les transactions sur les obligations d'Eskom menacées de suspension sur la Bourse de Johannesburg

(Agence Ecofin) - Les autorités en charge de la Bourse de Johannesburg, le marché financier sud-africain, menacent de suspendre les transactions sur les obligations émises par Eskom, le géant en charge de la distribution de l'électricité en Afrique du sud, l'une des économies les plus industrialisées des pays émergents.

L'entreprise traverse de grosses difficultés de trésorerie, et aucun plan de sauvetage du gouvernement n'a été arrêté jusqu'ici. Par ailleurs, Eskom a souffert d'une crise interne de leadership et a fait face à des dénonciations de contrats illégaux et de délits d'initiés dans l'attribution de certains marchés.

Eskom a désormais jusqu'au 31 janvier 2018 pour publier ses résultats financiers, avec des détails sur l'étendue de ses engagements.

Une suspension des obligations de cette entreprise, qui a l'exclusivité de la distribution d'électricité en Afrique du sud, serait un nouveau coup dur pour le marché financier sud-africain, après le scandale de fin d'année lié aux comptes falsifiés de Steinhoff International Holdings.



Idriss Linge