LA BRVM va procéder au lancement de la deuxième cohorte d’entreprises de son Programme BRVM ELITE LOUNGE

(BRVM) - La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) procédera à la présentation des dix entreprises de la Deuxième Cohorte de son Programme ELITE BRVM LOUNGE, le lundi 10 décembre 2018 à Abidjan, sous la Présidence du Ministre Ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME.

Développé par le London Stock Exchange Group (LSEG), le Programme ELITE est un écosystème dynamique, bâti autour de l’entreprise pour soutenir et favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance. A travers ce programme, la BRVM entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région en vue de leur offrir une nouvelle source de financement par le Marché Financier Régional de l’UEMOA à travers notamment, son Troisième Compartiment qui a été lancé le 19 décembre 2017.

Il est de notoriété publique que les PME, qui constituent l’essentiel du tissu économique de l’Union, sont un moteur de création de richesse et d’emplois. C’est pourquoi, l’amélioration et la diversification des sources de financement pour cette catégorie d’entreprises est un facteur important dans la dynamique d’une croissance soutenue et inclusive dans la zone UEMOA.

Pour rappel, la présentation de la Deuxième Cohorte d’entreprises fait suite à la convention signée entre la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca le 9 novembre 2017 à Abidjan pour l’implémentation du Programme ELITE dans la zone UEMOA. Elle portera à 20 le nombre d’entreprises bénéficiant du Programme ELITE BRVM LOUNGE. La Première Cohorte de 10 entreprises a été lancée le 19 mars 2018 et poursuit ses sessions de formation à partir du 11 décembre 2018.